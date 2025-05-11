Тень Трампа: миллиардер, который шепчет на ухо президенту — господин Уиткофф, кто вы?

Рассказываем о биографии спецпосланника Трампа, который ездит к Путину и решает судьбу Украины. Стив Уиткофф — фигура, о которой до недавнего времени знали лишь в кругах риелторов и финансистов, однако в последние годы его имя стало звучать и в политической повестке.
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