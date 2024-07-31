Qualcomm в третий раз анонсирует фактически одну и ту же платформу. Snapdragon 4s Gen 2 очень мало отличается от Snapdragon 4 Gen 1 из 2022 года

Компания Qualcomm представила очередную платформу для недорогих смартфонов — Snapdragon 4s Gen 2. К сожалению, это примерно то же самое, что Snapdragon 4 Gen 2, которая, в свою очередь, максимально похожа на Snapdragon 4 Gen 1.
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