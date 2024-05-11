Кардиолог предупредил о росте «дачных» инфарктов во время майских праздников

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, директор научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин предупредил в беседе с RT, что для кардиологов период майских праздников ежегодно оборачивается ростом так называемых дачных инфарктов.
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