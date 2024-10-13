«Вы издеваетесь?!» Видео: реакция Дзюбы, когда узнал, что победу присудили Бетербиеву, а не Биволу

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба записал видео, на котором запечатлена его реакция на решение судей по итогам боксерского поединка Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.
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