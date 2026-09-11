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Царьград

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Жизель Бюндхен отказалась от 99% работы ради семьи

Жизель Бюндхен отказалась от 99% работы ради семьи

Известная модель Жизель Бюндхен, воспитывающая троих детей, включая полуторагодовалого сына от тренера Хоакима Валенте, отказалась от 99% рабочих предложений, чтобы больше времени посвящать семье.

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