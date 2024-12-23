Минздрав России порекомендовал беременеть с 18 до 35 лет

С каждым годом вероятность уменьшается Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины – от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, однако с каждым годом вероятность снижается, следует из письма Министерства здравоохранения России, с которым ознакомилось РИА Новости.