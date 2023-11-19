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Закон и Порядок

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Действующий украинский летчик прилетел в Россию

Действующий украинский летчик прилетел в Россию

Олег Корякин Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию. Сенсационную новость сообщили в своих Telegram-каналах известный военный блогер Кирилл Федоров и пилот вертолета Ка-52 с позывным "Воевода".

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