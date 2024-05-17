Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе удалось локализировать

После падения украинского дрона на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе начался пожар.В оперштабе Краснодарского края сообщили о локализации пожара, который возник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после падения беспилотника.
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