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В Казани проходит гашение марки «Игр будущего»

В Казани проходит гашение марки «Игр будущего»

В Казань Экспо проходит гашение марки «Игр будущего». В церемонии принимают участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв Напомним, дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани.

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