В Казани проходит гашение марки «Игр будущего»

В Казань Экспо проходит гашение марки «Игр будущего». В церемонии принимают участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв Напомним, дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани.