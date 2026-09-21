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Царьград

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Нарушения зафиксируют с воздуха. С 1 октября земельные участки в России будут проверять дронами - что изменится

Нарушения зафиксируют с воздуха. С 1 октября земельные участки в России будут проверять дронами - что изменится

В России проверка земельных участков с дронов получит официальный статус. Что, когда и где будут проверять беспилотники.

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