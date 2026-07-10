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Акции австралийских производителей урана резко выросли после соглашения с Индией об экспорте ядерного топлива

Акции австралийских производителей урана резко выросли после соглашения с Индией об экспорте ядерного топлива

Котировки уранодобывающих компаний Австралии продемонстрировали заметный рост в пятницу после того, как Канберра и Нью-Дели завершили административные процедуры, необходимые для запуска поставок австралийского урана в Индию.

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