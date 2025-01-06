Петербург получит федеральное софинансирование на поддержку театров и реставрацию Гатчинского дворца

Соответствующие постановления подписал Александр Беглов Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление пправительства города «Об одобрении проекта Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
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