В Миллерово прошло собрание духовенства благочиния

Встреча состоялась в первый день весны на приходе Великомученика и Целителя Пантелеимона. С начала года прошло уже два месяца, настало время подвести итоги и наметить планы трудов священнослужителей Миллеровского округа.
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