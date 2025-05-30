Перемирие на 60 дней и обмен пленными: США написали 13 пунктов для Израиля и ХАМАС

Спецпосланник США Стив Уиткофф предложил 60-дневное перемирие в Газе. План предусматривает обмен заложниками и заключёнными между Израилем и ХАМАС, поставки гуманитарной помощи и гарантии от США, Египта и Катара.
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