Гаубицы «Мста-С» расправляются с противником: лучшее видео из зоны СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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