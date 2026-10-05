Пьяная пассажирка метро Петербурга получила 2 года колонии за ножевое ранение

Жительницу Петербурга приговорили к двум годам колонии общего режима за то, что она ударила ножом пассажирку метро, пытавшуюся задержать её после вызова полиции.
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