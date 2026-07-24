Россия посетила выставку новейших вооружений на Украине.Россия ударила по выставке новейших вооружений на Украине, которая проходила на одном из полигонов страны, сообщил директор украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик.
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