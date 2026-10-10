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Царьград

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Свердловский экспортер леса заплатит 100 тысяч за перевозку без документов

Свердловский экспортер леса заплатит 100 тысяч за перевозку без документов

Нижнетагильская транспортная прокуратура выявила, что предприниматель при экспорте лесоматериалов указал в документах недостоверные сведения об объеме и количестве продукции.

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