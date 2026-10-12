10 портов, экран, два выхода 4K, до 100 Вт. Представлена миниатюрная док-станция Baseus Spacemate

Новинка поддерживает подключение двух мониторов, зарядку ноутбуков мощностью до 100 Вт и оснащена собственным информационным дисплеем Компания Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Mini 10-в-1 для подключения периферии и организации рабочего места с несколькими экранами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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