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10 портов, экран, два выхода 4K, до 100 Вт. Представлена миниатюрная док-станция Baseus Spacemate

10 портов, экран, два выхода 4K, до 100 Вт. Представлена миниатюрная док-станция Baseus Spacemate

Новинка поддерживает подключение двух мониторов, зарядку ноутбуков мощностью до 100 Вт и оснащена собственным информационным дисплеем Компания Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Mini 10-в-1 для подключения периферии и организации рабочего места с несколькими экранами.

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