Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 396 подписчиков

Российские и индонезийские моряки отработали поиск террористов и отражение атак

Российские и индонезийские моряки отработали поиск террористов и отражение атак

Совместное маневрирование, стрельба по надводным и воздушным целям, досмотр судов и задержание террористов - в акватории Японского моря работают российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «ГУсти Нгу-рах-рай».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии