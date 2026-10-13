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Эндокринолог Иголкина предупредила о риске передозировки кальция и витамина D

Эндокринолог Иголкина предупредила о риске передозировки кальция и витамина D

Врач-эндокринолог Ирина Иголкина предостерегла от приема кальция и витамина D без назначения. Избыток витамина может навредить почкам и сосудам, сообщает Свободная пресса .

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