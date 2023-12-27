В Германии допустили блокировку вступления Украины в НАТО

Главы НАТО планируют остановить прием Украины в ряды Североатлантического альянса. Об этом заявил экс-председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
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