Фернандо Алонсо: Уход Ферстаппена из Red Bull повлияет на мое решение

Фернандо Алонсо: Уход Ферстаппена из Red Bull повлияет на мое решениеGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо признал, что его планы на 2025 год зависят от того, останется или нет Макс Ферстаппен в Red Bull Racing.