Фернандо Алонсо: Уход Ферстаппена из Red Bull повлияет на мое решение

Фернандо Алонсо: Уход Ферстаппена из Red Bull повлияет на мое решениеGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо признал, что его планы на 2025 год зависят от того, останется или нет Макс Ферстаппен в Red Bull Racing.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии