Член Верховного федерального совета ОАЭ прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

16 октября, Пекин. Член Верховного федерального совета Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".