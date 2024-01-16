Собянин: В 2024 году в Москве построят более 90 км дорог

Сокольническую линию в этом году продлим до станции «Потапово»В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города, что в 2024 году в столице реализуют несколько крупных транспортных проектов.
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