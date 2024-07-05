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Владимирские новости

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Сотрудники госохотнадзора во Владимирской области помогли лосенку

Сотрудники госохотнадзора во Владимирской области помогли лосенку

Во Владимирской области стая бродячих псов напала на лосенка. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что в Юрьев-Польском районе фотоловушка зафиксировала одновременное нахождение диких копытных в месте минеральной подкормки.

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