Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» Александр Савчук проинформировал о том, что самолёты Воздушно-Космических сил за суточный период поразили 50 объектов ВС киевского режима.
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