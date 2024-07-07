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МО: Авиация группы «Север» за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ

МО: Авиация группы «Север» за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» Александр Савчук проинформировал о том, что самолёты Воздушно-Космических сил за суточный период поразили 50 объектов ВС киевского режима.

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