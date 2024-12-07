"Прошерстить всё осиное гнездо!": Народный бунт в Курской области остановил Путин

ИМ

Ильдус Мамлеев

Курская область это только латмусовая бумажка всего того что сейчас творится в России. Думаете на других местах лучше. Наводнение в Орске и Оренбургской области кого то чему то научила? Коснись реально любого региона России ещё хуже будет всё! Хозяев нет как в отдельных городах, так и в целых областях и республиках. Всюду бардак и коррупция! На местах только "свои проверенные люди", они у Власти, а на народ им плевать! Поэтому диаспоры так и распоясались на местах. Их реально просто не кому "поставить на место" все берут и не хило на лапу. После этого зачем им собственный народ, от него ни какой прибыли нет и в помине. Цыгане убили женщину таксиста, власть встала на сторону..., цыган! Так они же и на СВО едут целыми таборами, и налоги платят, и с наркотой и продажей оружия борятся, денно и ношно! Ну как таких ценных людей от разьяренной, русской толпы не спасать! И так у нас везде!