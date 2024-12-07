Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • серый777 котов
    Прям какой то бубль гум получается- и главное об этом не знает ПутинХотели вернуть ту...
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"Прошерстить всё осиное гнездо!": Народный бунт в Курской области остановил Путин

"Прошерстить всё осиное гнездо!": Народный бунт в Курской области остановил Путин

Царьград Коллаж Царьграда В приграничном регионе, частично оккупированном врагом, внезапный, но вполне логичный губернаторопад.

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Комментарии
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Вера Голубь
Хинштейн- молодец! Он разворошил осиное гнездо в Самарской области, где сняли &quot;золотого&quot; судью-коррупционера Ефанова ...и Азарова &quot;ушли&quot; по этой же причине...  С  этим гнездом до сих пор идет борьба! Думаю, что Александр и в Курской области наведет порядок!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Курская область это только латмусовая бумажка всего того что сейчас творится в России. Думаете на других местах лучше. Наводнение в Орске и Оренбургской области кого то чему то научила? Коснись реально любого региона России ещё хуже будет всё! Хозяев нет как в отдельных городах, так и в целых областях и республиках. Всюду бардак и коррупция! На местах только &quot;свои проверенные люди&quot;, они у Власти, а на народ им плевать! Поэтому диаспоры так и распоясались на местах. Их реально просто не кому &quot;поставить на место&quot; все берут и не хило на лапу. После этого зачем им собственный народ, от него ни какой прибыли нет и в помине. Цыгане убили женщину таксиста, власть встала на сторону..., цыган! Так они же и на СВО едут целыми таборами, и налоги платят, и с наркотой и продажей оружия борятся, денно и ношно! Ну как таких ценных людей от разьяренной, русской толпы не спасать! И так у нас везде!
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1 час.
Анатолий ashkourin
Говорят,полетели головы...и куда они полетели,с одного хлебного места,на другое...Своих не сдают...
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1 час.

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