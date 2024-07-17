Голливудский актер Джек Блэк отменил тур из-за шутки о попытке убийства Трампа

Певец уже извинился Известный американский киноактер и музыкант Джек Блэк принял решение отменить тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за скандала, возникшего вокруг шутки участника коллектива Кайла Гэсса о попытке убийства бывшего президента США Дональда Трампа.
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