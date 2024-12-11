💣 В Крыму пиротехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны Фугасную авиационную бомбу обнаружили вблизи села Фронтовое Ленинского района, сообщили в ГУ МЧС РФ по Крыму.
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💣 В Крыму пиротехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны Фугасную авиационную бомбу обнаружили вблизи села Фронтовое Ленинского района, сообщили в ГУ МЧС РФ по Крыму.