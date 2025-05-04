«Враг в больших клещах»: Мощный прорыв на константиновском направлении

Армия РФ сделала мощный прорыв на константиновском направлении, зажав украинских боевиков в большие «клещи» https://listaj.
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