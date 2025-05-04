«Враг в больших клещах»: Мощный прорыв на константиновском направлении

«Пусть теперь пеняют на себя, Фронт пришёл куда не ждали»: Путин предупреждал, но враг не поверил: Новости СВО, свежие новости войны на Украине — Карта СВО, военные новости, удары по Украине, Юрий Подоляка 01.05.25 г.