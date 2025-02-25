100 лучших альбомов 2024 года - 8 заключение

Вспомним тех кто на протяжении всего года поражал нас, это легенды, это дерзкие молодые артисты, они взрывали хаусом поражая нас прекрасными работами которые мы будем слушать не один год , начало , выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , 15.