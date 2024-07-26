Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Maxim
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Politico рассказала о судьбе застрявших в тропиках ракет «Роскосмоса».

Politico рассказала о судьбе застрявших в тропиках ракет «Роскосмоса».

На Гвианском космическом центре, также известном как космодром Куру, остались по меньшей мере две законсервированные ракеты «Союз-2», принадлежащие «Роскосмосу», пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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