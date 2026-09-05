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Царьград

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День, когда даже Песков был жёсток: Тайна визита американцев в Москву

День, когда даже Песков был жёсток: Тайна визита американцев в Москву

День, когда даже Песков был жёсток: Тайна визита американцев в Москву. После отъезда Рэтклиффа и перед отбытием Галлахера, Песков заявил журналистам, что он "не располагает какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров".

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