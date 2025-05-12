Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Азербайджана

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Азербайджана

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 44-летнего гражданина Азербайджана Сахиба Сабира оглы Рзаева за участие в боевых действиях против России.

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