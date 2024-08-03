Мигрантов уже погнали? Россиян пугают, что из-за этого пустеют полки в магазинах

EV Evgeni Velesik А что мигранты сами поставляют продукты питания или орехи бразилтские выращивают? У нас своя промышленность и свои межгосуларственные договоры, при чем тут мигранты? Приехали работать, работай, а не хрен нам свои законы привозить, у нас есть кому законы верстать!

НК Наталья Котельникова Отлично! А группа Х5 пусть ответит стране и народу за вредительство и саботаж. Эти обожравшиеся упыри сначала свое лобби везде протаскивали, де"путан прикормили, а сейчас по их вине жопа. Почему на работу принимали нелегалов и бандитов? Пусть народу и стране отвечают, а потом ответ по законам военного времени.