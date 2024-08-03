У вас как с полками в магазинах? В смысле - не опустели ли они? А то нас пугают тем, что сейчас у нас будет примерно как в начале 90-х.
Мигрантов уже погнали? Россиян пугают, что из-за этого пустеют полки в магазинах
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А что мигранты сами поставляют продукты питания или орехи бразилтские выращивают? У нас своя промышленность и свои межгосуларственные договоры, при чем тут мигранты? Приехали работать, работай, а не хрен нам свои законы привозить, у нас есть кому законы верстать!
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Отлично! А группа Х5 пусть ответит стране и народу за вредительство и саботаж. Эти обожравшиеся упыри сначала свое лобби везде протаскивали, де"путан прикормили, а сейчас по их вине жопа. Почему на работу принимали нелегалов и бандитов? Пусть народу и стране отвечают, а потом ответ по законам военного времени.
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2 час.
Поля Русс
ТАКИХ ЕДИНИЦЫ....А ЧТО ДЕЛАЮТ ИХ МАТРЁХИ С ВЫВОДКОМ???
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1 час.
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