Массовое отравление зафиксировали у посетителей кафе в Казани

В Казани посетители кафе «Nan Кебаб» отравились. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. По его данным, люди, которые с 11 по 14 сентября ели в этом заведении, после обнаружили у себя признаки пищевого отравления.
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