Пиарится на трагедии: Сергей Жорин ответил на обвинения Кати Гордон в изменах с Седоковой

Обвиненный Екатериной Гордон в связи с Седоковой Сергей Жорин ответил экс-супруге Накануне юрист Екатерина Гордон прокомментировала смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пройдясь параллельно по его экс-супруге Анне Седоковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии