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Пиарится на трагедии: Сергей Жорин ответил на обвинения Кати Гордон в изменах с Седоковой

Пиарится на трагедии: Сергей Жорин ответил на обвинения Кати Гордон в изменах с Седоковой

Обвиненный Екатериной Гордон в связи с Седоковой Сергей Жорин ответил экс-супруге Накануне юрист Екатерина Гордон прокомментировала смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пройдясь параллельно по его экс-супруге Анне Седоковой.

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