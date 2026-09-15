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Пронедра

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Куда жаловаться, если не включили отопление, правила отопительного сезона 2026

Куда жаловаться, если не включили отопление, правила отопительного сезона 2026

Если отопительный сезон в городе официально начался, а батареи в квартире остаются холодными, сначала нужно обращаться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу.

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