Сбросы через Иркутскую ГЭС понизили до 1500 кубометров

С 22 февраля 2024 года сбросы воды через Иркутскую ГЭС понизили до 1500 кубических метров в секунду. Об этом в Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области ходатайствовал мэр Иркутска Руслан Болотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии