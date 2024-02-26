Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал угрозы начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) в адрес Крыма и Крымского моста.