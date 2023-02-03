Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Месси о Мбаппе после ЧМ-2022: «Никаких проблем. Я тоже был в таком положении и проигрывал финал ЧМ – тогда я не хотел об этом слышать»

Лионель Месси рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022. Аргентина победила Францию (3:3, по пен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх