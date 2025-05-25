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Спички - не игрушка

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Злорадство Запада понятно: Ким Чен Ын прямо сейчас делает почти невозможное

Злорадство Запада понятно: Ким Чен Ын прямо сейчас делает почти невозможное

В Северной Корее новый эсминец получил повреждения при спуске на воду. Авария произошла на глазах у высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына.

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