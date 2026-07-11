В Твери ликвидирован возникший в результате атаки БПЛА пожар на нефтебазе В результате атаки вражеского ударного беспилотника 9 июля на предприятии «Тверская .
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В Твери ликвидирован возникший в результате атаки БПЛА пожар на нефтебазе В результате атаки вражеского ударного беспилотника 9 июля на предприятии «Тверская .
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