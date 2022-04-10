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Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год по новому контракту и просит подписной бонус 20 млн евро (Николо Скира)

Стало известно, какую зарплату Антонио Рюдигер хочет получать по новому контракту. Как пишет Николо Скира, защитник, контракт которого с «Челси» истекает летом, хочет получить 4-летнее соглашение на 12,5 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 20 млн евро.

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