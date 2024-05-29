Известный инсайдер подтверждает, что анонс ПК-версии God of War Ragnarok “состоится очень скоро”Недавно в социальных сетях появился пост, который неизбежно привлек внимание многих компьютерных геймеров – официальный анонс God of War Ragnarok для ПК совсем не за горами.
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