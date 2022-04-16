В Архангельской области за сутки выявили 113 новых случаев Covid-19

В это же время с коронавирусом госпитализировали 22 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 34 архангелогородца; 16 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 9 новых случаев выявлено в Плесецком округе; 7 – в Вельском районе; 5 – в Котласе; по 4 – в Мирном, Виноградовском округе, а также в Шенкурском, Мезенском и Няндомском районах; по 3 – в Устьянском, Холмогорском и Котласском районах; по 2 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах, Коношском, Красноборском, Онежском и Приморском районах; 1 – в Вилегодском округе.