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В Архангельской области за сутки выявили 113 новых случаев Covid-19

В Архангельской области за сутки выявили 113 новых случаев Covid-19

В это же время с коронавирусом госпитализировали 22 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:  34 архангелогородца;  16 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);  9 новых случаев выявлено в Плесецком округе;  7 – в Вельском районе;  5 – в Котласе;  по 4 – в Мирном, Виноградовском округе, а также в Шенкурском, Мезенском и Няндомском районах;  по 3 – в Устьянском, Холмогорском и Котласском районах;  по 2 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах, Коношском, Красноборском, Онежском и Приморском районах;  1 – в Вилегодском округе.

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