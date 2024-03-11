В Кремле считают неоправданными и несостоятельными обвинения России в «энергетическом шантаже» со стороны президента Молдавии Майи Санду.
Песков ответил Санду на обвинения России в «энергетическом шантаже»
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Вячеслав Денисов
Не надо ничего опровергать! Достаточно напомнить о постоянном экономическом шантаже со стороны Запада, перешедшим в блокаду России!
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1 д.
НЕТУ Mailru Агента
Опровергать надо. Иначе, молчание - знак согласия
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1 д.
Ливень
если тебя долго и незаслуженно в чём-то обвиняют - нужно вернуться и заслужить)))
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1 д.
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