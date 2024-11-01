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Польша и ее партнеры не приняли решения о бойкоте СМИД ОБСЕ из-за визита Лаврова

Польша и ее партнеры не приняли решения о бойкоте СМИД ОБСЕ из-за визита Лаврова

Польша и ее партнеры не смогли договориться касательно их реакции на участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

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