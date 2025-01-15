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Царьград

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Эшелоны скорых и пожарных в Сумах. Оцепление СБУ: Склады с ATACMS рванули мгновенно. Северокорейские KN-23 "вскрыли" офицеров НАТО

Эшелоны скорых и пожарных в Сумах. Оцепление СБУ: Склады с ATACMS рванули мгновенно. Северокорейские KN-23 "вскрыли" офицеров НАТО

Подполье докладывает о крайне результативной бомбардировке в Сумской области. На местах удара буквально остались воронки и руины от того, что раньше было пунктами временной дислокации противника.

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